محافظ نابلس يصدر قراراً بشأن مخيم "عسكر القديم"

أصدر محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الإثنين، قراراً بشأن مخيم "عسكر القديم" في المحافظة.



وقالت صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بقرار من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، وبالتنسيق مع مؤسسات المخيم، يتم إغلاق مخيم "عسكر القديم" مؤقتًا.



يأتي ذلك لإتاحة المجال لفرق الطب الوقائي لدراسة وحصر مخالطي الإصابة التي سجلت اليوم في المخيم.







رام الله - دنيا الوطن