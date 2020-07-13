قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في سلفيت



وأضافت: أن قوات الاحتلال سلمت إخطاراً بالاستيلاء على الأرض التي يعود جزء منها للمواطن خليل ابراهيم ياسين، وأمهلته 40 يوما لـ"الاعتراض" على الاستيلاء





رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالاستيلاء على قطعة أرض في محافظة سلفيت.وتبلغ مساحة الأرص وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، دونم و401 متر، وتقع بالقرب من حاجز "زعترة" شرق ياسوف،