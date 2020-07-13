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بعد تسجيل إصابات جديدة.. الطب الوقائي يتتبع الخارطة الوبائية للمصابين بمخيم "عين السلطان"

بعد تسجيل إصابات جديدة.. الطب الوقائي يتتبع الخارطة الوبائية للمصابين بمخيم "عين السلطان"
رام الله - دنيا الوطن
قام الطب الوقائي في محافظة أريحا والأغوار، بتتبع الخارطة الوبائية للمصابين بفيروس (كورونا) المستجد.

ووفق ما نقله (تلفزيون فلسطين) الرسمي، عبر (فيسبوك)، فإن الطب الوقائي يقوم بعمل الفحوصات اللازمة للمخالطين بمخيم "عين السلطان" في أريحا.

يأتي ذلك بعد تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) صباح اليوم في المخيم.





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