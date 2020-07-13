لجنة الطوارئ الطبية توصي بإغلاق مشفى الوكالة بقلقيلية لمدة خمسة أيام



جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ الطبية عقد اليوم في دار المحافظة ترأسه اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية.



وأوصى المجتمعون بإعادة فتح مشفى عمر القاسم في بلدة عزون لاستقبال مرضى (كورونا) التي تستدعي حالتهم الوجود في المشفى، وفتح مدرسة القلب الكبير لحجر المصابين، مؤكدين على اهمية العودة الى البروتوكول الصحي الاولي.



وثمن المحافظ جهود اللجنة وأكد على ضرورة تكامل الجهود ما بين القطاعات الطبية، داعيا المواطنين الى التقيد بالتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.



وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بالحالة الوبائية في المحافظة وآليات مواجهة فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأوصت لجنة الطوارئ الطبية بإغلاق مشفى الوكالة في مدينة قلقيلية، لمدة خمسة أيام على الأقل وإلزام المصابين في المشفى بالحجر المنزلي.