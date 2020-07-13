قلقيلية: تسجيل تسع إصابات بفيروس (كورونا) لمخالطين إحداها لممرضة





والإصابتان وفق البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، لمخالطين إحداها لممرضة تعمل في مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية.



وأضاف: بهذا تكون الحالات المعلن عنها اليوم والمصابة بهذا الفيروس 11 إصابة، فيما تقوم وزارة الصحة بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين تمهيداً لسحب عينات منهم.







رام الله - دنيا الوطنفي بيان صحفي صدر عن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تم تسجيل تسع إصابات بفيروس (كورونا) بالمحافظة.