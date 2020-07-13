قلقيلية: تسجيل تسع إصابات بفيروس (كورونا) لمخالطين إحداها لممرضة
رام الله - دنيا الوطن
في بيان صحفي صدر عن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تم تسجيل تسع إصابات بفيروس (كورونا) بالمحافظة.
وأضاف: بهذا تكون الحالات المعلن عنها اليوم والمصابة بهذا الفيروس 11 إصابة، فيما تقوم وزارة الصحة بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين تمهيداً لسحب عينات منهم.
في بيان صحفي صدر عن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، تم تسجيل تسع إصابات بفيروس (كورونا) بالمحافظة.
والإصابتان وفق البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، لمخالطين إحداها لممرضة تعمل في مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية.
وأضاف: بهذا تكون الحالات المعلن عنها اليوم والمصابة بهذا الفيروس 11 إصابة، فيما تقوم وزارة الصحة بحصر الخريطة الوبائية للمخالطين تمهيداً لسحب عينات منهم.
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