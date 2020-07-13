محافظ سلفيت يصدر تعميماً "مهماً" بشأن العمل خلال فترة الإغلاق



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على ما صدر عن اجتماع لجنة الطوارئ العليا مساء أمس، يسمح بالتحرك بين المدينة وكافة قرى وبلدات المحافظة من السادسة صباحاً وحتى الثامنه مساءً.





كما يسمح للمحال التجارية بالعمل من السادسه صباحاً وحتى الثامنه مساء، ويستمر إغلاق الصالات والمقاهي والنوادي الرياضية وصالونات التجميل والحلاقه حتى إشعار آخر.



كما تمنع الحركة من محافظة إلى بقية المحافظات وبالعكس لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى إغلاق محافظة سلفيت كباقي محافظات الوطن من الساعة الثامنة من مساء الخميس وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات بالعمل.



وأكد المحافظ أنه يمنع منعاً قاطعاً إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في محافظة سلفيت حتى إشعار آخر، ويمنع إقامة المخيمات الصيفية منعا قاطعا.



وأقر المحافظ التشديد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة للمواصلات العامة داخل محافظة سلفيت، كما يقتصر عمل المطاعم والحلويات على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس فيها.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل بياناً بشأن فترة مواجهة فيروس (كورونا) في المحافظة.