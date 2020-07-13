دولي

نتنياهو يتعهد بالتشاور مع ممثلي اليهود المتشددين قبل فرض قيود أو إغلاق

نتنياهو يتعهد بالتشاور مع ممثلي اليهود المتشددين قبل فرض قيود أو إغلاق
نتنياهو ودرعي
رام الله - دنيا الوطن
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم بالتشاور مع ممثلي المجتمع اليهودي المتشدد دينياً قبل فرض قيود أو إغلاق على أحيائه في ظل التفشي الواسع لفيروس (كورونا) فيها. 

وتم ذلك في اجتماع عقده نتنياهو مع رئيسي حزبي (شاس) و(يهدوت هاتورا)، الوزيرين، اريه درعي ويعكوف ليتسمان.

وقال درعي إن الخطوات المتخذة ضد هذا الجمهور تنطوي على تمييز ضده، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وعرضت وزارة الصحة الإسرائيلية على الحضور معطيات بشأن ارتفاع المنحنى الوبائي في صفوف هذا الجمهور. 

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