النائب العام بغزة ومساعد مدير عام الأمن الداخلي يؤكدان على تعزيز بيئة اتصال مشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب العام بغزة، المستشار/ضياء الدين المدهون، ومساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء محمود أبو وطفة، على تعزيز بيئة اتصال مشتركة في مجال مكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة، ونصرة المظلومين، ورد الحقوق لأصحابها، ورفع حالة التعاون على كافة المستويات؛ بهدف سرعة وكفاءة ودقة الإجراءات القانونية، وسيادة القانون.



جاء ذلك خلال اجتماع بينهما، حيث جرى النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة برسم السياسة العامة في مجال مكافحة الجرائم، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الإنسا والحريات العامة للمواطنين.