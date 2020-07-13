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شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث آليات العمل والتنسيق مع مسؤول أممي وبرنامج الغذاء العالمي

مجدلاني يبحث آليات العمل والتنسيق مع مسؤول أممي وبرنامج الغذاء العالمي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في مكتبه، اليوم الاثنين، مع كل من منسق الشؤون الانسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية  جيمي مجولدريك، ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ستيفن كيرنلي، سبل التعاون والتنسيق لدعم صمود شعبنا وتطوير الخدمات الاجتماعية وزيادة المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، وخطة التدخلات التي وضعتها الوزارة لمواجهة فيروس (كورونا) بموجته الثانية ومواجهة آثار الضم، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك.

وأكد مجدلاني أهمية بقاء واستمرار دعم برنامج الغذاء العالمي لصالح الفقراء والمهمشين المسجلين ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لتعزيز صمود المواطنين في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع انتشار الوباء بموجته الثانية وكذلك الأوضاع الصعبة المترتبة على إجراءات الاحتلال وفي مقدمتها الضم.

كما أكد حرص وزارة التنمية على رفع مستوى التعاون والتنسيق، وخصوصا فيما يتعلق بقطاع غزة نظرا للظروف الصعبة هناك، وكذلك التحدي الجديد في الضفة الغربية نتيجة الوباء، مؤكدا أهمية هذه الشراكة لتحسين الخدمات المقدمة للأسر الفقيرة والمهمشة، كون ذلك مسؤولية الامم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن العلاقة بين الوزارة مؤسسات الأمم المتحدة  وبرنامج الغذاء العالمي هي علاقة مهنية تصب في توفير الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأعرب د. مجدلاني عن قلقه من محاولات تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية في قطاع غزة من قبل حكومة الامر الواقع، محذرا من التبعات الخطيرة لهذه المحاولات. وأكد على ضرورة التزام مؤسسات الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة الشرعية.

وطالب الوزير برنامج الأغذية العالمي بمضاعفة جهوده لتأمين التمويل اللازم لتدخلاته خصوصا في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية نتيجة للوباء، في ظل ازمة مالية خانقة تواجهها الحكومة الفلسطينية.

 واستعرض وزير التنمية الاجتماعية خطة التدخلات التي وضعتها الوزارة لمواجهة الوضع الطارئ.

بدوره أكد مجولدريك الاستعداد التام للتعاون المشترك وزارة التنمية بخطة التدخلات العاجلة، معربا ادراكه لصعوبة الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين، وخصوصا مع انتشار وباء كورونا وما يرافقه من اثار اقتصادية واجتماعية صعبة.

وأكد على موقف الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن آليات العمل في قطاع غزة وحرصهم على العمل من خلال بوابة الحكومة الشرعية على الرغم من التعقيدات والعراقيل التي تواجههم.

ومن جانبه ثمن كيرنلي جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد لحشد التمويل، وأعرب عن تفهمه وموافقته على ضرورة عدم تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية.



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