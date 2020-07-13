وزيرة إسرائيلية: مخطط الضم ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام





وأضافت تامانو شطا، في مقابلة لها عبر الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أنه "في هذه الفترة، يتم التركيز على حل أزمة (كورونا)، ونتجاهل جميع القضايا الأخرى تقريبًا".





وأكدت أن أي تطبيق للسيادة هو "خطوة سياسية جادة لن تتم متابعتها إلا بالتوازي مع العمليات والتحركات المسؤولة، كما كتبنا في اتفاقيات الائتلاف، أنه سيتم ذلك بطريقة منظمة للغاية، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المصغر، وعلى (كنيست) والحكومة بالتنسيق الدولي، وعندما لا يتم توضيح هذه التحركات، فإنها ليست على جدول الأعمال".

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الهجرة الإسرائيلية، النائبة في حزب (أزرق أبيض) بنينا تامانو شطا، اليوم الاثنين: إن مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام.