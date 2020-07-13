عاجل

  • السعودية: تسجيل 20 وفاة و2852 إصابة بفيروس (كورونا) وشفاء 2704

شؤون فلسطينية

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى المبارك، أنهم لن يعترفوا بمحاكم الاحتلال، وقراراتها الخاصة بمصلى باب الرحمة، مشدداً على أن باب الرحمة، جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً.

 كما حمّل مدير الأقصى، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد، قد يحدث في حال أقدم على اتخاذ خطوات وإجراءات بحق المسجد، كما جرى في هبة باب الأسباط والبوابات الإلكترونية.

وقال الكسواني: إن الاحتلال ومنذ عام 1967م يحاول فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وإظهار أنه صاحب السيادة عليه إرضاءً للمستوطنين، وجماعات الهيكل المزعوم.

ودعا الكسواني لشد الرحال إلى الأقصى من كافة المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس وداخل الـ 48، وتكثيف التواجد فيه لحمايته من اقتحامات المستوطنين اليومية، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، مؤكداً أن اقتحامات المستوطنين ودعوات الحاخامات المتكررة لتدنيسه، لن تغير من إسلامية المسجد وعروبته، ولن تعطي الحق للاحتلال فيه.

 وسبق،  أن أكدت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة، أن مصلى باب الرحمة، جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذي يخص المسلمين وحدهم بقرار إلهي رباني، غير قابل للنقاش ولا للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.

وشددت المرجعيات في بيان مشترك اليوم الانين، على أن المسجد الأقصى، أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي.

 وأوضحت، أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، لا تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية،  لأنها ليست ذات صلاحية، وليست ذات اختصاص، بما يتعلق بالمسجد الأقصى.

وأكدت المرجعيات، أن المرابطين والمرابطات في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هم المعمرون للأقصى، والمدافعون عنه، ولن تثنيهم الإبعادات التعسفية الظالمة عن المسجد.

ووقع على البيان المشترك الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودار الإفتاء، ودائرة قاضي القضاة بالقدس.

وكانت سلطات الاحتلال، أصدرت يوم الخميس الموافق 2/7/2020م كتاباً موجهاً إلى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بشأن إصدار قرار من المحكمة الإسرائيلية الاحتلالية، يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة.

وتستعد ما تسمى بجماعة طلاب لأجل الهيكل المزعوم؛ لإطلاق حملة تهويد للأقصى، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وقد نادت الجماعة المتطرفة؛ لتنفيذ الحملة في الفترة من 26 وحتى 30 حزيران/ يونيو الجاري؛ لجمع أكبر عدد ممكن من المستوطنين، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويد الأقصى، وذلك لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، خلال ما تسمى بذكرى خراب الهيكل المزعوم.

أخبار ذات صلة

غزة: محكمة بداية دير البلح تُصدر حكمين بالإعدام.. ومركز (الميزان) يُعلّق

غزة: محكمة بداية دير البلح تُصدر حكمين بالإعدام.. ومركز (الميزان) يُعلّق

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت

الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

منوعات

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

عربي

مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

مسؤول لبناني سابق يكشف تهريب ستة مليارات دولار من البنوك رغم القيود

مسؤول لبناني سابق يكشف تهريب ستة مليارات دولار من البنوك رغم القيود

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين