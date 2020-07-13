صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع







رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع، بعد إجراء 9 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وفيما يلي التقرير اليومي المُحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد.