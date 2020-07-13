صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع، بعد إجراء 9 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفيما يلي التقرير اليومي المُحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد.
أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها لم تسجل إصابات بفيروس (كورونا) في القطاع، بعد إجراء 9 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفيما يلي التقرير اليومي المُحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد.
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