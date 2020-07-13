الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت





خاص دنيا الوطنأفرجت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الصحفي أسامة الكحلوت، بعد أن تم اعتقاله مساء يوم الجمعة الماضي، في مدينة دير البلح، وسط القطاع.وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل: إنه تم إطلاق سراح الكحلوت، بعد التواصل مع الجهات المختصة خلال الأيام والساعات الماضية، مبينًا أنه لم يتعرض للتعذيب، وفق ما أبلغ الكحلوت محاميه.وأوضح الأسطل لـ"دنيا الوطن"، أن بعض الأمور ستتابع في هذه القضية، وستقوم نقابة الصحفيين بمتابعتها مستقبلًا، مبينًا أن نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز مدى، والعديد من المؤسسات والشخصيات الأخرى، مارسوا ضغوطًا عديدة لحل القضية، والإفراج عن أسامة الكحلوت.وكان المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي قال يوم السبت الماضي: إن الشرطة أوقفت مصورًا شجع أحد المواطنين على إيذاء نفسه، واتفق معه على تصويره أثناء قيامه بإحراق نفسه في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.وأوضح آنذاك، أنه تمت إحالة المصور (أ، ك) (36 عاماً)، إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.