مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن شروط جديدة على مواطنيها الراغبين بالسفر للإمارات العربية المتحدة، موضحة أنه من الضروري قيام المسافرين بإجراء تحليل (PCR) الخاص بخلوهم من فيروس (كورونا).



وقالت مصر للطيران وفق المصري اليوم، أنه بالنسبة للمسافرين إلى مدينة دبي اعتباراً من يوم 12 تموز/ يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي، حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس (كورونا).



وطالبت مصر للطيران، المسافرين من مصر، الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ (PCR).



يذكر، أن الإمارات، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، فتح باب السفر أمام المواطنين والمقيمين، ضمن إجراءات وشروط معينة، واحترازات صحية؛ لضمان عدم انتقال فيروس (كورونا) المستجد.