حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير المحرر المناضل جبر القيق، الذي قُتل في جريمة بشعة على يد فئة ضالّة أمس.



وقالت الحركة في بيان نعي، اليوم الإثنين، إن القيق قضى شهيدًا في سبيل حرية وطنه، بعد أن قدَّم زهرة شبابه في سجون الاحتلال.



ودانت هذه الجريمة البشعة، معتبرة أنها تمثل مؤشرًا خطيرًا على تجاوز القانون والنظام، وفتحًا لملفات اتفق الكل الفلسطيني على أنها مغلقة، ولا مجال لفتحها، وليست محلًا للنقاش.



وطالبت الحركة، الحكومة ووزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد الجناة، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.



كما دعت جماهير شعبنا والعائلات الكريمة كافة، إلى استنكار هذه الجريمة ورفضها، والتبرؤ التام من أي شخص، يسعى إلى إثارة الفتن والنعرات.



وأوضحت، أن الجريمة خدمة واضحة للاحتلال ومخططاته، وضرب للوحدة الوطنية والمجتمعية والسلم الأهلي، واحتضان الشعب لمقاومته الباسلة.