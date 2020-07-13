شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وكيل وزارة النقل والمواصلات، اللواء صلاح أبو شرخ، اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية، والمختصة في مجال البحث العلمي، وتجديداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الفريق الأول، ومشروع البحث العلمي السابق المفوض من قبل الجامعة الإسلامية بتاريخ 3/9/2019 م حيث يرغب الفريق الثاني باستخدام جزء من ميناء غزة البحري؛ لغرض إجراء أبحاث تابعة لمركز التميز في الطاقة المتجددة وبخاصة توليد الطاقة من حركة الأمواج. 

ورحب أبو شرخ، بالوفد الزائر من كلية الهندسة برئاسة م . خالد الحلاق، عميد العلاقات الخارجية بالجامعة الإسلامية، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة من أجل الارتقاء بالمسيرة التعليمية وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكداً أن الوزارة على استعداد كامل من أجل تنفيذ المشاريع، التي يقوم بها طلبة الجامعة للتميز في كافة المجالات، خاصة الطاقة المتجددة من كاسر الأمواج. 

ونصت المذكرة على أن تسمح الوزارة للفريق الثاني باستخدام الجزء الشمالي الغربي من كاسر الأمواج لغرض القيام بأبحاث ومنشآت لمركز الطاقة المتجددة، وأن تسمح الوزارة للفريق الثاني للعمل خلال المدة المحددة بالمذكرة، وتحت جميع الظروف البيئية والمناخية المتوقعة، إضافة إلى تزويد الفريق الثاني كافة المخططات الإنشائية للقاعدة الإسمنتية للوزارة، كما نصت الاتفاقية على أن يتعهد الفريق الثاني، بتزويد الواجهة الغربية من حوض الميناء، بالإضاءة حيث سيخدم هذا المشروع شريحة كبيرة من الصيادين خلال عملهم في فترة المساء من خلال إضاءة المكان، إضافة إلى تزويد كافة المنشآت الحيوية والحكومية بالكهرباء خلال فترة الصباح مما يحقق تقديم خدمة أفضل للصيادين وللزائرين بميناء غزة البحري.

وتسري مذكرة التفاهم لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ 3/3/2020م حتى تاريخ 3/3/2022م ويتم التجديد بموافقة الطرف الأول.

وفي نهاية اللقاء، شكر الحلاق، وكيل وزارة النقل والمواصلات، على حرصه على التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة الإسلامية، بما يخدم مشاريع الطلبة، وتطوير العمل في مجال البحث العلمي.

وقد تم توقيع الاتفاقية، بحضور أ. خليل الزيان، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمستشار القانوني للوزارة أ . عماد الشيخ.  






أخبار ذات صلة

غزة: محكمة بداية دير البلح تُصدر حكمين بالإعدام.. ومركز (الميزان) يُعلّق

غزة: محكمة بداية دير البلح تُصدر حكمين بالإعدام.. ومركز (الميزان) يُعلّق

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت

الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

منوعات

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

عربي

مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

مسؤول لبناني سابق يكشف تهريب ستة مليارات دولار من البنوك رغم القيود

مسؤول لبناني سابق يكشف تهريب ستة مليارات دولار من البنوك رغم القيود

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين