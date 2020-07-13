الخارجية التركية: سنبلغ (يونسكو) بالخطوات اللاحقة بخصوص "آيا صوفيا"

آيا صوفيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إن بلاده ترفض كافة التصريحات بخصوص مسجد "آيا صوفيا"، وتعتبرها بمثابة تدخل في الحقوق السيادية لتركيا.



وأضاف وزير الخارجية في تصريح نقلته (رويترز) اليوم الاثنين، أن تركيا ستبلغ الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، (يونسكو)، بالخطوات، التي سيتم اتخاذها لاحقاً بشأن "آيا صوفيا" في اسطنبول.



هذا، وقد وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضي، على مرسوم يقضي بفتح معلم "آيا صوفيا" التاريخي كمسجد.