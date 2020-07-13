غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

تسلمت محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، صباح

اليوم الاثنين، نتائج امتحان الثانوية العامة، وأسماء الطلبة المتفوقين من أوائل الامتحان على مستوى المحافظة، من مدير عام مديرية التربية والتعليم في رام الله والبيرة، باسم عريقات.



وعبرت غنام عن فخرها بكافة الطلبة الناجحين، وعلى رأسهم المتفوقون، مباركة لهم ولأهاليهم هذا الإنجاز، متمنيةً لهم مزيداً من الإبداع والتفوق في سبيل المساهمة في بناء دولتنا، وعاصمتها القدس الشريف.



وأشادت بدور مديرية التربية والتعليم الفاعل في المحافظة، والذي توج بهذه النتائج، رغم الأوضاع الاستثنائية والظروف الصعبة التي صاحبت الامتحان، نتيجة تفشي فيروس (كورونا)، شاكرة كل من ساهم بإنجاح الامتحان، وخاصة الأجهزة الأمنية.



ووجهت التحية لأهالي الأسرى، ممن تفوق ونجح أبناؤهم، وللطلبة الأسرى الذين غيبهم الاحتلال عن مقاعد دراستهم، متمنية لهم الحرية القريبة.



وبينت، أن النتائج هذا العام، هي رسالة للعالم كله، أن شعبنا باق ولن يهزم، وأن طلبتنا حققوا نتائج نفتخر بها رغم كل الصعوبات، متمنية أن نحتفل العام المقبل بالنتائج، وقد تخلصنا من وباء (كورونا) ووباء الاحتلال معا.