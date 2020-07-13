الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شخص مصرعه، وأصيب 112 آخرين بجروح، جراء 143 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 143 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 112 آخرين، وصفت إصابة واحدة بالخطيرة و15 إصابة منهم بالمتوسطة، و96 بالطفيفة.



وأضافت، أن شرطة المرور، فحصت الشهر الماضي 3942 مركبة، وأنزلت عن الشارع 6 مركبات، لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 631 مخالفة مرورية، وحجزت 340 مركبة للتأكد من قانونيتها.