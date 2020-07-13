غنام: سيتم رفع مطالب الغرفة التجارية حول (الإغلاق) لمجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب

محافظ رام الله والبيرة الدكتور ليلى غنام

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رام الله - دنيا الوطن

التقت محافظ رام الله والبيرة، الدكتور ليلى غنام، اليوم الاثنين، في مكتبها، رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني

عطاري، وأعضاء الغرفة، واستمعت لمطالبهم حول تخفيف الإغلاق، والسماح للقطاعات الاقتصادية بالعودة للعمل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة.



وأكدت غنام، أنه سيتم رفع هذه المطالب والتوصيات لمجلس الوزراء؛ لأخذ القرار بما يتناسب مع توجهات الحكومة؛ لحصر بؤر تفشي الوباء، حفاظاً على صحة وسلامة كافة مواطنينا.



وشددت على أن التكامل بين كافة مؤسساتنا، يساهم في مواجهة خطر تفشي الفيروس، لافتة إلى أن المحافظة تعمل بالتشاور والتنسيق الدقيق مع كافة جهات الاختصاص؛ للخروج من الأزمة بأقل الأضرار.



وبينت، أن المحافظة، تفتخر بحالة الانسجام والشراكة بين كافة مؤسساتها، خدمة للمواطن، داعية كافة المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، تحت طائلة المسؤولية.