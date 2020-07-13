شؤون فلسطينية

غنام: سيتم رفع مطالب الغرفة التجارية حول (الإغلاق) لمجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب

غنام: سيتم رفع مطالب الغرفة التجارية حول (الإغلاق) لمجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب
محافظ رام الله والبيرة الدكتور ليلى غنام
رام الله - دنيا الوطن
التقت محافظ رام الله والبيرة، الدكتور ليلى غنام، اليوم الاثنين، في مكتبها، رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني
عطاري، وأعضاء الغرفة، واستمعت لمطالبهم حول تخفيف الإغلاق، والسماح للقطاعات الاقتصادية بالعودة للعمل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة.

وأكدت غنام، أنه سيتم رفع هذه المطالب والتوصيات لمجلس الوزراء؛ لأخذ القرار بما يتناسب مع توجهات الحكومة؛ لحصر بؤر تفشي الوباء، حفاظاً على صحة وسلامة كافة مواطنينا.

وشددت على أن التكامل بين كافة مؤسساتنا، يساهم في مواجهة خطر تفشي الفيروس، لافتة إلى أن المحافظة تعمل بالتشاور والتنسيق الدقيق مع كافة جهات الاختصاص؛ للخروج من الأزمة بأقل الأضرار. 

وبينت، أن المحافظة، تفتخر بحالة الانسجام والشراكة بين كافة مؤسساتها، خدمة للمواطن، داعية كافة المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، تحت طائلة المسؤولية. 

أخبار ذات صلة

غزة: محكمة بداية دير البلح تُصدر حكمين بالإعدام.. ومركز (الميزان) يُعلّق

غزة: محكمة بداية دير البلح تُصدر حكمين بالإعدام.. ومركز (الميزان) يُعلّق

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت

الإفراج عن الصحفي أسامة الكحلوت

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

الكسواني: لن نعترف بأي إجراءات للاحتلال في باب الرحمة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

التعليم والمتابعة الحكومية يمنحان 500 دولار لأوائل الثانوية العامة بغزة

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

صحة غزة: لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

مركز (الميزان) يستنكر جريمة قتل القيق في غزة ويطالب بملاحقة المشتبه بهم

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

حماس تنعى المناضل القيق وتُطالب بإنزال أقسى عقوبة بالجناة

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

النقل والمواصلات بغزة توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

غنام تتسلم نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة محافظة رام الله والبيرة

الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

الشرطة: مصرع شخص وإصابة 112 في 143 حادثاً مرورياً الأسبوع الماضي

منوعات

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

عربي

مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

مصر للطيران تُعلن عن شروط إلزامية لسفر المواطنين إلى الإمارات

مسؤول لبناني سابق يكشف تهريب ستة مليارات دولار من البنوك رغم القيود

مسؤول لبناني سابق يكشف تهريب ستة مليارات دولار من البنوك رغم القيود

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

مقتل جندي إثر هجوم مسلح على مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين