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الديك: العمل على قانون حماية الأسرة من العنف يسير بشكل جيد ومتواصل

الديك: العمل على قانون حماية الأسرة من العنف يسير بشكل جيد ومتواصل
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك: إن قانون حماية الأسرة من العنف، جاء لحماية الأسر والانتصار للضحايا، وتقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والنفسية، ويحاسب ويُساءل مرتكب العنف.

وأضاف الديك أن قانون حماية الأسرة من العنف، يحرص على التأهيل، وتقديم التدخلات المناسبة، فجزء من القانون، حمائي اجتماعي وقانوني.

وأكد، أن النسب الأكبر من العنف لا يصرح عنها، مضيفاً أن القانون وحده ليس كفيلاً بوقف العنف فعلاج العنف اقتصادي نفسي اجتماعي تربوي، إضافة إلى وجود القانون الرادع.

وقال الديك:"بعد رفع القانون لمجلس الوزراء، وردنا ملاحظات من المؤسسات النسوية، والمجتمع المدني، وحقوقيين ومواطنين، ويجري دراسة هذه الملاحظات من قبل لجنة مختصة؛ لتطوير النسخة أو المسودة الثانية، فالعمل يسير بهدوء وروية وموضوعية، تتعلق ببعض نصوص المواد والتعريفات".

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