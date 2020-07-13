هيئة الأسرى: توتر في سجن عوفر بعد إقتحامه من قبل قوات القمع الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، أن توترا كبيرا يسود سجن عوفر منذ ساعات الصباح، وذلك بعد اقتحامه من قبل قوات القمع الإسرائيلية (درور، يماز)، الساعة الخامسة فجرا.



ولفتت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" إلى أن قوات القمع اقتحمت غرفة رقم 5 و 12 في قسم رقم 16، مدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية التي اعتدت على بعض الأسرى وقامت بعضّهم، كما قامت قوات القمع، وعزلت أسيرين في الزنازين، ونقلت الأسير رامي فضايل الى سجن آخر.



وأوضحت، بأن الإدارة قامت بإغلاق كافة الأقسام ، فيما قام الأسرى بإرجاع وجبة الفطور والطرق على الأبواب والصراخ احتجاجاً على الإقتحام والتنكيل بالأسرى.