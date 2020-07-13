وزارة الخارجية: الجالية في لوس انجلوس تنظم مسيرة رافضة للضم الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

شارك العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية، والمتضامنين الأميركيين، أمس، في مسيرة ضد الضم في مدينة لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا.



وقالت الخارجية الفلسطينية: "أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتنظيم ابناء الجالية المسيرة؛ تعبيراً عن رفضهم لقرار الحكومة الإسرائيلية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات".



وعبرت الوزارة عن فخرها بالجالية الفلسطينية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تثبت يوماً بعد يوم أصالتها الوطنية والإنسانية، وعمق انتمائها ودورها الفاعل المشهود له

في الانخراط الريادي بالشراكة مع مكونات المجتمع الامريكي والجاليات الشقيقة والصديقة في مواجهة وباء (كورونا)، وفي التأكيد على رفضها لقرار الضم الإسرائيلي.