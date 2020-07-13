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شؤون فلسطينية

حمدونة: (كورونا والسرطان) يهددان حياة الأسير أبو وعر

حمدونة: (كورونا والسرطان) يهددان حياة الأسير أبو وعر
رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة،  اليوم الاثنين، المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، بالضغط على الاحتلال؛ لإنقاذ حياة الأسير المريض كمال أبو وعر (46 عاماً) من قباطية جنوب جنين، في أعقاب إصابته بفيروس (كورونا) في ظل ضعف المناعة؛ لإصابته بسرطان الحنجرة، وعلاجه بالإشعاع. 

ودعا المؤسسات الدولية،  لإلزام سلطات الاحتلال بالعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية، وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وحذر حمدونة من انتشار فيروس (كورونا) في ظل الجائحة التي طالت السجانين الإسرائيليين، ومن الاستهتار بحياتهم بلا إجراءات السلامة والوقاية، وخطر العدوى، ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى والعمل على إنقاذ حياتهم، والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات الكبيرة والقلق من جانب الأهالي على أبنائهم، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).

وأضاف حمدونة، أن هنالك خطراً كبيراً من فيروس (كورونا) على الأسرى في ظل الاكتظاظ، مشيراً إلى معاناة أسرى السرطان في السجون، كالأسرى كمال أبو وعر، المصاب بالسرطان في الحلق والحنجرة، والأسير موفق عروق، المصاب بالسرطان في الكبد والمعدة، والأسير فؤاد الشوبكي، المصاب بالسرطان في (البروتستاتا) والأسير ياسر ربايعة، المصاب بالسرطان في الأمعاء، والأسير فواز بعارة، المصاب بالسرطان قرب الأذن، والأسير معتصم رداد، والأسير يسري المصري، ورشدي أبو مخ ومراد أبو معيلق، وغيرهم.

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