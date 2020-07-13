"حرية": نطالب المانيا بدعم الموقف الفلسطيني بمواجهة مخططات "الضم" الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة بعث بها للخارجية الألمانية، بمناسبة ترأسها للاتحاد الأوربي في دورته الجديدة، بالعمل على دعم الموقف الفلسطيني بمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية؛ لنحو 30- 40% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والاصطفاف خلف الموقف الأوروبي الرافض لهذا المخطط وتعزيزه، واستخدام موقفها وعلاقاتها داخل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ للتراجع عن تلك المخططات.



وقال "حرية" في بيانه: إنه بالرغم من القرارات الدولية التي دانت الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكثر من 60 قراراً يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي، باعتباره أحد أوجه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967؛ إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بسياستها العنصرية في مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات وتوسيعها على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين، مستغلةَ انشغال العالم بمواجهة جائحة (كورونا)، وهو ما يمثل عملاً عدوانياً، يقوض الحقوق الفلسطينية، ويهدد الوجود الفلسطيني، ويشكل عائقاً أمام تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الاستقلال تقرير المصير، إننا اليوم أمام دولة عنصرية دولة (أبرتهايد) تمارس عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من الجميع، ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط.



وقال "حرية": إننا نُعلق آمالاً كبيرة على رئاستكم للاتحاد الأوروبي من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والضغط عليها لإجبارها على وقف مخططتها لضم الأراضي الفلسطينية، ودعم الموقف الفلسطيني والدولي الرافض لسياسة الضم والاستيطان، ووضع حد لتصرفات إسرائيل غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء.