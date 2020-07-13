شؤون فلسطينية

أبو الرب يُعلن مصير المساجد في المدن غير المصابة بـ(كورونا)

أبو الرب يُعلن مصير المساجد في المدن غير المصابة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أن جميع المساجد في المحافظات غير المصابة بفيروس (كورونا)   ( أريحا، طولكرم، جنين، قلقيلية، سلفيت، طوباس ) ستبقى مفتوحة مع استمرار تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في كافة المساجد حتى صدور تعليمات جديدة  .

وبين أبو الرب في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع قرار دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بخصوص تنظيم عمل القطاعات المختلفة، للحد من تفشي فيروس (كورونا) في العديد من المدن، والقرى والبلدات والمخيمات، وخلو البعض الآخر، وحتى يرفع الله البلاء والوباء عن امتنا وشعبنا .
 
وأضاف أبو الرب أنه سيتم مراعاة وضع البلدات والقرى التي بها إصابات في هذه المحافظات، بحيث تبقى المساجد بها مغلقة لكافة الصلوات الى حين صدور تعليمات بالخصوص وأنه جاري التنسيق مع الأخوة المحافظين بالخصوص كل في محافظته.

مشيرا أن المحافظات المصابة ( الخليل، بيت لحم، القدس، رام الله والبيرة، نابلس ) تبقى المساجد مغلقة في كافة القرى والبلدات والمخيمات التابعة لها، ويقوم مدراء الأوقاف فيها بالتنسيق مع الأخ المحافظ في كل محافظة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب في البلدات الغير مصابة أو موبوءة مع إبقاء خطبة وصلاة الجمعة معلقة إلى حين صدور تعليمات جديدة .

واكد أبو الرب على ضرورة استمرار المصلين باتخاذ إجراءات السلامة الصحية المعمول بها، و إحضار سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين وقاية لهم وللآخرين وعدم المصافحة والتقبيل وعدم التجمهر أمام المساجد وقاية لهم . 

داعيا  كافة الأئمة والمؤذنين القيام بواجبهم وخاصة حث المواطنين ومرتادي المساجد على ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع التعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص .

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