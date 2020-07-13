وزارة التعليم تعلن بدء التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي في قطاع غزة ، اليوم الاثنين، عن بدء التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم في الثانوية العامة الدورة الثانية منذ اليوم 13 يوليو 2020.



وقالت الوزارة في بيان وصل (دنيا الوطن)، إن عملية التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم تبدأ الاثنين الموافق 13/07/2020 وتنتهي يوم الأربعاء 15/07/2020، مشيرة إلى أن هذا موعد نهائي للتسجيل، حيث يتم التسجيل للطلبة كل في مديريته.