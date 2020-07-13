"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

رام الله - دنيا الوطن

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المحاولة الفاشلة لجماعة "الحوثي" بإطلاقها طائرات بدون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم، من اعتراضها وتدميرها.





وشدد الأمين العام، يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، على "إدانة منظمة التعاون الإسلامي، استهداف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن، ودول الجوار، مجدداً أيضاً إدانة المنظمة للأعمال (الإرهابية) التي ترتكبها الحوثي، ومن يقف وراءها

ويمدها بالمال والسلاح"، وفق تعبيرها.



