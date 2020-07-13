دولي

خبير فرنسي يستبعد تطوير لقاح فعال تماماً ضد فيروس (كورونا) بحلول 2021

خبير فرنسي يستبعد تطوير لقاح فعال تماماً ضد فيروس (كورونا) بحلول 2021
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذر خبير فرنسي، من أن احتمال التوصل إلى لقاح فعال بنسبة 100% ضد (كورونا) بحلول العام 2021 لا يزال ضئيلاً، داعياً الناس إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتوقع خبير علم الأوبئة، والعضو في المجلس العلمي، الذي تستشيره السلطات الفرنسية بشأن أزمة (كوفيد- 19)، أرنو فونتانيه، لقناة (بي إف إم تي في) أن "يستغرق تطوير اللقاح عدة سنوات"، بحسب (أ ف ب). 

وقال: "بالطبع، هناك جهود غير مسبوقة لتطوير لقاح، لكنني سأتفاجأ كثيراً إذا حصلنا على (لقاح) فعّال في عام 2021".

وتابع أنه "بينما يمكن على الأرجح تطوير لقاح يفيد جزئياً، إلا أن نهاية الأزمة لا تزال بعيدة".

وأكد أنه بالتالي "يتعين علينا التعايش مع هذا الفيروس، وبما أنه من المستبعد أن تعيد السلطات فرض تدابير الإغلاق، فعلى الناس الالتزام بعادات أكثر جدية".

وقال: "فلنحترم التباعد الجسدي على الأقل هذا الصيف"، مؤكداً أن التجمعات الكبيرة تعد أكبر مصدر تهديد.

يذكر، أن الآلاف، احتشدوا لحضور حفل على أحد شواطئ مدينة نيس الفرنسية، يوم السبت، ما قوبل بردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما دعت مجموعة من كبار الأطباء في فرنسا، الحكومة لجعل وضع الكمامات داخل المباني العامة إلزامياً، في مسعى لتجنّب موجة ثانية من الفيروس.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، مؤخراً، أنها تستعد لموجة ثانية من الإصابات بـ (كورونا)، لكنها ستلجأ إلى إجراءات "ذات أهداف محددة" على غرار إصدار أوامر بالتزام المنازل أو إغلاق الأعمال التجارية، بدلاً من فرض تدابير إغلاق تام على مستوى البلاد.

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