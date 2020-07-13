الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت محكمة الاحتلال العسكرية في (عوفر) محاكمة الطالبين بجامعة بيرزيت محمد ماجد حسن، وأيمن العطشان حتى منتصف الشهر المقبل.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن محكمة الاحتلال، أجلت محاكمة الطالب محمد حسن حتى تاريخ 17/8/2020، فيما أجلت محاكمة الطالب أيمن العطشان من رام الله، حتى تاريخ 18/8/2020 .



واعتقلت قوات الاحتلال، الطالب العطشان، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في بلدة عارورة قضاء رام الله، في الرابع من شهر حزيران/ يونيو الماضي، ومُنع من لقاء محاميه.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير محمد ماجد حسن من منزل عائلته الكائن في دير السودان شمال رام الله بتاريخ 21/4/2020، وزعم الاحتلال إصابته بفيروس (كورونا) منذ بداية الاعتقال.



وكانت عائلة الأسير حسن، كشفت سابقاً عن المعاناة التي يتعرض لها ابنها داخل سجون الاحتلال، وخاصة عزله في زنزانة يلفها البرد، وتعذيبه نفسياً بإعلان إصابته بفيروس (كورونا) إضافة إلى الشبح والحرمان من النوم.



وأوضح القيادي في حركة (حماس) ماجد حسن والد الأسير محمد، أنه تم التواصل مع ابنه، وقد اتضح بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الهدف من وراء الادعاء بأنه مصاب بـ (كورونا) هو الضغط على نفسيته، والنيل من عزيمته.



وأشار حسن الى أن الاحتلال حقق مع نجله على مدار خمسة عشر يوماً متتالية لمدة عشرين ساعة يومياً، ولم يسمح له من خلالها إلا بتناول الطعام، والعودة للتحقيق.



ووصف محمد لعائلته، أن أساليب التحقيق معه، كانت عنيفة، حيث تعرض للشبح المتواصل والسبّ والشتم، واستخدام الألفاظ البذيئة والقذرة، والصراخ المتواصل من قبل مجموعة من المحققين والحرمان من النوم إلا لساعتين أو ثلاث فقط يومياً.