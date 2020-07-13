شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و21 حالة تعافٍ

الصحة: تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و21 حالة تعافٍ
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (298) إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية للصحة على (فيسبوك)، تسجيل خمس حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما سُجلت 21 حالة تعافٍ، 11 بيت لحم، 3 جنين، 7 نابلس.

وكشفت الصحة، أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكملت: إجراء (3245) فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، عدد الحالات النشطة الكلي (6036)، عدد حالات التعافي (1258)
عدد حالات الوفاة (41).

تقسيم الإصابات داخل المحافظات:

محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.

محافظة رام الله والبيرة (2): مدينة رام الله 1، دير عمار 1

محافظة الخليل (193): مدينة الخليل 87، حلحول 2، يطا 31، تفوح 1، دورا 37، السموع 2، الظاهرية 7، بيت أمر 4، بيت كاحل 12، مخيم الفوار 2، الشيوخ 1، صوريف 1، بيت عوا 1، خاراس 2، إذنا 3.

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم: 1.

محافظة بيت لحم (29): مدينة بيت لحم 19، أرطاس 2، الولجة 5، الخضر 2، بيت جالا 1.

محافظة سلفيت (1): كفل حارس 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 3.

محافظة أريحا والأغوار (11): مدينة أريحا 11.

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 2.

أخبار ذات صلة

&#34;حرية&#34;: نطالب المانيا بدعم الموقف الفلسطيني بمواجهة مخططات &#34;الضم&#34; الإسرائيلية

"حرية": نطالب المانيا بدعم الموقف الفلسطيني بمواجهة مخططات "الضم" الإسرائيلية

أبو الرب يُعلن مصير المساجد في المدن غير المصابة بـ(كورونا)

أبو الرب يُعلن مصير المساجد في المدن غير المصابة بـ(كورونا)

مرجعيات القدس: نرفض قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة

مرجعيات القدس: نرفض قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة

وزارة التعليم تعلن بدء التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم

وزارة التعليم تعلن بدء التسجيل للطلبة الناجحين الراغبين في تحسين معدلاتهم

الداخلية: سنصل لمرتكبي جريمة قتل المغدور &#34;القيق&#34; لا محالة وسيُقدّمون للعدالة

الداخلية: سنصل لمرتكبي جريمة قتل المغدور "القيق" لا محالة وسيُقدّمون للعدالة

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة عن شهر مايو

مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة عن شهر مايو

الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتصاعد دعوات الحاخامات لتدنيسه

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتصاعد دعوات الحاخامات لتدنيسه

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

مؤسسة ياسر عرفات تُعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تُعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

مستوطنون يقطعون نحو 70 شجرة زيتون في سعير بالخليل

مستوطنون يقطعون نحو 70 شجرة زيتون في سعير بالخليل

لجان المقاومة: قتل القيق جريمة بشعة وندعو لإنزال أقصى العقوبات بالقتلة

لجان المقاومة: قتل القيق جريمة بشعة وندعو لإنزال أقصى العقوبات بالقتلة

&#34;قبيلة الترابين&#34;: جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان

"قبيلة الترابين": جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان

لماذا ألغى الإطار الطلابي للجهاد الإسلامي مهرجانات تكريم متفوقي التوجيهي؟

لماذا ألغى الإطار الطلابي للجهاد الإسلامي مهرجانات تكريم متفوقي التوجيهي؟

منوعات

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة

البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة

الملك عبد الله الثاني: سيطرنا على فيروس (كورونا) في الأردن

الملك عبد الله الثاني: سيطرنا على فيروس (كورونا) في الأردن

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد