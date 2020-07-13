عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتصاعد دعوات الحاخامات لتدنيسه

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بقيادة المتطرف "يهودا غليك"، وذلك بعد يوم واحد من اقتحام عشرات الحاخامات للمسجد.



وأفادت مصادر محلية، أن المتطرف غليك، قاد اقتحامات مجموعات المستوطنين، الذين قاموا بأداء طقوس تلمودية عند باب المغاربة، قبل اقتحامهم باحات الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.



واجتمع في باحات المسجد الأقصى، أمس الأحد 40 حاخاماً صهيونياً، بقيادة ما يسمى برئيس معهد المعبد، ومؤسس فكر جماعات الهيكل المزعوم الحاخام "يسرائيل أرائيل".



ووقع قرابة 58 حاخاماً من جميع أنحاء العالم وداخل فلسطين المحتلة، على فتوى تجيز وتحث على اقتحام الأقصى وتدنيسه.



كما أطلقت ما تسمى بمؤسسة "طلاب لأجل الهيكل" حملة تبرعات لدعم برامجهم التهويدية، واقتحامهم للمسجد الأقصى اليومي.



من جهة أخرى، صادرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، بسطات الباعه في منطقة باب العامود صباح اليوم.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، حيث اقتحم باحات الأقصى الأسبوع الماضي ما يقارب من الـ 428 مستوطناً وسط حماية مشدد من شرطة الاحتلال "الإسرائيلية" الخاصة.



وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال لمجموعات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، تمارس التضييق والخناق على المقدسيين، وتتبع معهم إجراءات من شأنها إبعادهم عن المدينة، مستغلة حالة الطوارئ والإجراءات التي تتزامن مع تفشي فيروس (كورونا) بمناطق مختلفة من فلسطين المحتلة.