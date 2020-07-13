مؤسسة ياسر عرفات تُعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس



1. صورة عن الهوية الشخصية.



2. صورة عن كشف امتحان الثانوية العامة.



3. بيانات الاتصال: رقم الهاتف، رقم المحمول، البريد الإلكتروني.



4. التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته.



5. صورة عن جواز السفر الفلسطيني وشهادة الميلاد.



6. صورة شخصية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس في كافة التخصصات، باستثناء الطب، في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التابعة لجامعة الدول العربية في القاهرة والإسكندرية.وأكدت المؤسسة، أن المنحة تغطي كافة الرسوم الدراسية فقط، ويتحمل الطالب المصاريف الأخرى، وتوزع هذه المنح للطلاب الفلسطينيين بالتساوي بين الضفة وغزة، شريطة أن يكون المتقدمون للمنح ممن يقيمون داخل الضفة الغربية وغزة.ودعت الراغبين بالحصول على المنحة تقديم الوثائق التالية حتى تاريخ 10/8/2020.