عاجل

  • تعليم غزة تعلن بدء التسجيل للراغبين بتحسين معدلاتهم في الثانوية العامة

  • الداخلية: سنصل لمرتكبي جريمة قتل المغدور "القيق" لا محالة وسيُقدّمون للعدالة

  • الداخلية: مرتكبو جريمة قتل المغدور "القيق" سيقدّمون للعدالة

  • مالية غزة: صرف رواتب بدل المياومة عن شهر 05/2020 غداً الثلاثاء

عربي

البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة

البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت محكمة التمييز البحرينية، وهي أعلى محطة قضائية في البحرين، على حكم الإعدام ضد ناشطين اثنين، متهمين بقتل رجل شرطة.

ومثلت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، آخر فرصة لمحمد رمضان، وحسين موسى، للطعن على الحكم، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).

وقد انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، في وقت سابق، قرار القضاء البحريني، في قضية محمد رمضان وحسين موسى، حيث أصدرت محكمة جزائية، حكماً على الرجلين بالإعدام في 2014 بتهمة قتل شرطي، واتهامات أخرى بالإرهاب.

وأشارت المنظمة إلى أن الرجلين قالا: إن الاعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.

أخبار ذات صلة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

الملك عبد الله الثاني: سيطرنا على فيروس (كورونا) في الأردن

الملك عبد الله الثاني: سيطرنا على فيروس (كورونا) في الأردن

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

السيسي لوزير المالية المصري: &#34;خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس&#34;

السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

الإمارات تكشف لأول مرة تعرضها لـ&#34;هجمات&#34; خلال الشهر الماضي

الإمارات تكشف لأول مرة تعرضها لـ"هجمات" خلال الشهر الماضي

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب

توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

الاحتلال يُؤجل محاكمة الطالبين حسن والعطشان حتى الشهر المقبل

مؤسسة ياسر عرفات تُعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

مؤسسة ياسر عرفات تُعلن عن توفر خمس منح دراسية لمرحلة البكالوريوس

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

مستوطنون يقطعون نحو 70 شجرة زيتون في سعير بالخليل

مستوطنون يقطعون نحو 70 شجرة زيتون في سعير بالخليل

&#34;قبيلة الترابين&#34;: جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان

"قبيلة الترابين": جريمة قتل العميد القيق مكتملة الأركان

لماذا ألغى الإطار الطلابي للجهاد الإسلامي مهرجانات تكريم متفوقي التوجيهي؟

لماذا ألغى الإطار الطلابي للجهاد الإسلامي مهرجانات تكريم متفوقي التوجيهي؟

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (2330) فلسطينيًا في النصف الأول من 2020

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (2330) فلسطينيًا في النصف الأول من 2020

منوعات

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

"التعاون الإسلامي" ندين المحاولة الفاشلة لجماعة الحوثي باستهداف المدنيين السعوديين

البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة

البحرين تؤيد حكم الإعدام ضد شخصين متهمين بقتل ضابط شرطة

الملك عبد الله الثاني: سيطرنا على فيروس (كورونا) في الأردن

الملك عبد الله الثاني: سيطرنا على فيروس (كورونا) في الأردن

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد