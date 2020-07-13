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دولي

الهند: 29 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا) والحصيلة تقترب من 900 ألف

الهند: 29 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا) والحصيلة تقترب من 900 ألف
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 28,7 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، مقابل 28,6 ألف، يوم الأحد و27,1 ألف السبت، لترتفع الحصيلة إلى 878254 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها نقلته (روسيا اليوم) أن إجمالي الوفيات بسبب عدوى فيروس (كورونا) بلغ 23174 بعد تسجيل 500 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، بينما تماثل 18850 مريضاً للشفاء خلال الفترة نفسها، ليصبح مجموع المتعافين 553470.

وتحتل الهند المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات، مع أن الحكومة تشير إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن (كورونا) في البلاد، تعتبر من أدنى مثيلاتها في العالم.

وحسب معطيات الحكومة، فإن نسبة الإصابات تبلغ 538 حالة لكل مليون شخص، فيما لا تتجاوز نسبة الوفيات 15 حالة لمليون شخص، مع وجود دول تفوق الهند بـ 16-17 مرة من حيث نسبة الإصابات، وحتى بـ 40 مرة من حيث نسبة الوفيات.

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