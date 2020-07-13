الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في البقعة شرق الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضٍ زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل.



واكدت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن آليات الاحتلال، جرفت أراضٍ زراعية في منطقة البقعة، تقدر مساحتها بـ 3 دونمات، مزروعة بالخضروات، تعود ملكيتها للمواطن ربيع جابر وعائلته.



يذكر، أن أراضي البقعة "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه، التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسراً عن أراضيهم لصالح الاستيطان.