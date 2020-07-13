مستوطنون يقطعون نحو 70 شجرة زيتون في سعير بالخليل

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم الاثنين، نحو 70 شجرة زيتون، في منطقة العديسة جنوب بلدة سعير شمال شرق الخليل.



وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية: إن عشرات المستوطنين من (كريات أربع) المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، قطعوا بحماية جنود الاحتلال، نحو 70 شجرة زيتون، تزيد أعمارها عن 20 عاماً، وتعود ملكيتها للمواطن يوسف إسماعيل جرادات وعائلته.



وأشار جرادات إلى أن الأهالي، حاولوا منع المستوطنين من تقطيع أشجار الزيتون، ودار عراك بالأيدي بينهم وبين جنود الاحتلال.



ولفت إلى أن تقطيع الأشجار في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 20 دونماً، تكرر خلال السنوات الماضية، في محاولة من الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليها.



وناشد جرادات، المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية، للتدخل الفوري والعاجل؛ لوضع حد لهذه الممارسات.