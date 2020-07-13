الرئيس البولندي يفوز بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية

الرئيس البولندي أندريه دودا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت اللجنة الانتخابية في بولندا، اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحالي أندريه دودا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية.



وقالت اللجنة بناء على نتائج 99.8% من الدوائر الانتخابية: إن دودا حصل على 51.2% من الأصوات في جولة الإعادة، وذلك وفق (مصراوي).



وبحسب النتائج، فقد فاز منافس دودا، رافال ترزاسكوفسكي عمدة وارسو الليبرالي، بنسبة 48.8% من الأصوات.



وقالت اللجنة: إن نسبة إقبال الناخبين، كانت مرتفعة بشكل غير معتاد، بواقع 68.12%.