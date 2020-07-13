لجان المقاومة: قتل القيق جريمة بشعة وندعو لإنزال أقصى العقوبات بالقتلة

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت لجان المقاومة، اليوم الاثنين، الجريمة البشعة بحق الأسير المحرر، والقائد في الجبهة الشعبية "جبر القيق"، ودعت إلى اتخاذ أقصى العقوبات ضد القتلة.



وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي: بمزيد من الحزن والأسى تنعى "لجان المقاومة في فلسطين" المناضل والأسير المحرر الشهيد "جبر فضل القيق" الذي كان أحد أبطال الانتفاضة الأولى، ومن أبطال مجموعات النسر الأحمر، الذي امتدت إليه يد الغدر والخيانة في جريمة بشعة، يندى لها الجبين، ونقدم تعازينا الحارة إلى عائلة القيق المناضلة، وإلى الإخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.



وأكملت: إننا في "لجان المقاومة في فلسطين" ونحن نستنكر هذه الجريمة البشعة، بحق مناضل كبير من مناضلي شعبنا، لندعو إلى سرعة إلقاء القبض على القتلة المجرمين، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم؛ ليكونوا عبرة لغيرهم.



وطالبت: "لجان المقاومة" القضاء والجهات المختصة، بالإسراع في تطبيق القانون بحق القتلة المجرمين، وتنفيذ القصاص العادل الرادع لمنع تكرار هذه الجريمة البشعة لحماية مناضلي ومقاومي شعبنا، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.