مقربون من غانتس: نتنياهو يسعى لانتخابات جديدة في مارس 2021
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مقربون من وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث اتهموه بأنه يسعى لعقد انتخابات جديدة في شهر مارس 2021.
هاجم مقربون من وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث اتهموه بأنه يسعى لعقد انتخابات جديدة في شهر مارس 2021.
ووفقًا للقناة 13 الإسرائيلية، أوضح مقربو غانتس، بأن رئيس الحكومة نتنياهو، يسعى للذهاب لانتخابات جديدة من خلال حرصه على عدم المصادقة على ميزانية لعام واحد، مخالفًا بذلك اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي، كما أوضح المقربون بأن نتنياهو، يدعم أحزاب الحريديم بالأموال، كي لا يعارضوه في ذلك.
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