الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من الضفة، بينهم أسرى محررون.



ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: رمزي جبرين الهيموني، ويزيد كريم أبو عيشة (24 عاماً)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي أبو صلاح، حسان رمزي أبو صلاح.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، وهما: الأسير المحرر محمود كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.



وقالت مصادر أمنية: إن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.