كتائب أبو علي مصطفى بعد قتل "القيق": يدنا طويلة وقادرة على رد الصاع صاعين





وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن المناضل جبر القيق اغتيل على مجموعة مارقة خارجة عن الصف الوطني، وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى على التالي:



1) نحذر القتلة والمجرمين من محاولات المساس بسمعة المناضل الشهيد جبر القيق، بالترويج لافتراءات وأكاذيب تبرر هذه الجريمة النكراء.



2) نؤكد بأن إعدام المدعو صبحي الصوفي، كان قراراً وطنياً اتخذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الانتفاضة الأولى، ولن تغفر لكل من يحاول المساس بحياة المناضلين.



3) تعاهد الجبهة الشهيد المناضل جبر، بأنها ستلاحق القتلة والمجرمين، وتؤكد بأنهم لن يفلتوا من العقاب، وأن يد الكتائب طويلة، وقادرة على رد الصاع صاعين.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، تعقيباً على جريمة قتل المناضل جبر القيق، على خلفية ثأر أمس الأحد.