خطة الضم: الولايات المتحدة تضع اشتراطات جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تُريد أن ترى خطة "الضم" النور بموافقة مشتركة بين (أزرق أبيض) و(ليكود)، مع ثمن جدي للفلسطينيين.



وتابعت المصادر الإسرائيلية، وفق (كان) الإخبارية: الولايات المتحدة الأمريكية، تضع شروطاً جديدة أمام تنفيذ خطة "الضم"، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترى خطة الضم النور بموافقة مشتركة بين (أزرق أبيض) و(ليكود)، وأن تكون بظل حالة استقرار سياسي في إسرائيل، لا أن تكون الخطة جزء من وعودات انتخابية، كما كان الأمر في السابق.



وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، في واشنطن معنيون في أن يكون في الخطة مقابل جدي للفلسطينيين في محاولة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



ووفق أحد المصادر، أحد تلك الشروط بناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين، وعلى الرغم من كل الصعوبات، أزمة (كورونا)، وعدم وجود اتفاق في الحكومة، وعلى الرغم من هذين المطلبين، وحسب مصادر في حزب (ليكود)، نتنياهو في كل الأحوال معني بتنفيذ خطة "الضم".