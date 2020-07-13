بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يَشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية، طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.



ففي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بيت الأسير الشاب معتز وليد شويكي (18 عامًا) في حي الثوري، واستولت على عدد من محتويات المنزل، بينها العلم الفلسطيني.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى كامل عايش، في منطقة النفق ببيت جالا، أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب غرب جنين وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي ابو صلاح، حسان رمزي أبو صلاح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد كريم عياد، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته، وصادرت أجهزة الهواتف وحاسوبه الخاص.



واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز، باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.



كذلك اعتقل الاحتلال الأسير المحرر محمد سالم صباح، خلال اقتحام بلدة تقوع، والشابين محمد نواورة، وحذيفة عبيات من بيت لحم.



وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد كريم أبو عيشة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في منطقة بئر المحجر بالخليل، واعتقلت أيضاً الشاب رمزي الهيموني من منطقة وادي أبو كتيلة من نفس المحافظة.



وتواصل قوات الاحتلال، حملات اعتقالاتها اليومية للمواطنين، ومداهمة منازلهم ليلاً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تخويف وإرهاب الأطفال والنساء.