شاهد: كيف نخرج من أزمة عودة تفشي فيروس (كورونا)؟





وأكدت الصحة عبر الفيديو، على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، خلال فترة الإغلاق، ومنع التجمهر والمشاركة في حفلات الزفاف، وبيوت العزاء.





وشددت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، وارتداء الكمامات والقفازات بشكل دائم خارج المنزل، بالإضافة إلى المحافظة على النظافة الشخصية، ونظافة المنزل.





وختمت الوزارة: في حال التزام المواطنين بالتعليمات السابقة، يمكن وقف انتشار الفيروس، وحماية نفسك وأسرتك من الفيروس، مما سيؤدي إلى رفع الإغلاق وعودة العجلة الاقتصادية، #التزامنا_وقاية، #حماية_مهمة.







رام الله - دنيا الوطننشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على (فيسبوك)، اليوم الاثنين، مقطعاً مُصوراً بعنوان (كيف نخرج من أزمة عودة تفشي فيروس (كورونا)؟ مشيرة إلى أن ذلك يتم عبر الالتزام بالتعليمات الصحية.