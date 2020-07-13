أسعار الدجاج والحبش اليوم الاثنين في أسواق غزة



أسعار الدواجن:



طبق البيض: 10 – 11 شيكلاً.



أسعار الدجاج:



1ك: 8 شواكل.



صدر: 18 شيكلاً.



فخذ: 10 شواكل.



دبوس: 12 شيكلاً.



شيش: 18 شيكلاً.



جناح: 8 شواكل.



كبدة: 15 شيكلاً.



أسعار الحبش:



1ك = 9 شواكل.



صدر: 1ك = 15 شيكلاً.



فخد أنثى: 11 شيكلاً.



فخد ذكر: 10 شواكل.



جناح: 7 شواكل.

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار الدجاج والحبش، اليوم الإثنين، في أسواق غزة: