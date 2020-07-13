أسعار الدجاج والحبش اليوم الاثنين في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدجاج والحبش، اليوم الإثنين، في أسواق غزة:
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 10 – 11 شيكلاً.
أسعار الدجاج:
1ك: 8 شواكل.
صدر: 18 شيكلاً.
فخذ: 10 شواكل.
دبوس: 12 شيكلاً.
شيش: 18 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
1ك = 9 شواكل.
صدر: 1ك = 15 شيكلاً.
فخد أنثى: 11 شيكلاً.
فخد ذكر: 10 شواكل.
جناح: 7 شواكل.
جاءت أسعار الدجاج والحبش، اليوم الإثنين، في أسواق غزة:
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 10 – 11 شيكلاً.
أسعار الدجاج:
1ك: 8 شواكل.
صدر: 18 شيكلاً.
فخذ: 10 شواكل.
دبوس: 12 شيكلاً.
شيش: 18 شيكلاً.
جناح: 8 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
1ك = 9 شواكل.
صدر: 1ك = 15 شيكلاً.
فخد أنثى: 11 شيكلاً.
فخد ذكر: 10 شواكل.
جناح: 7 شواكل.
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