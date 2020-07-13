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أسعار الدجاج والحبش اليوم الاثنين في أسواق غزة

أسعار الدجاج والحبش اليوم الاثنين في أسواق غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدجاج والحبش، اليوم الإثنين، في أسواق غزة: 

أسعار الدواجن:

طبق البيض: 10 – 11 شيكلاً.

أسعار الدجاج:

1ك: 8 شواكل.

صدر: 18 شيكلاً.

فخذ: 10 شواكل.

دبوس: 12 شيكلاً.

شيش: 18 شيكلاً.

جناح: 8 شواكل.

كبدة: 15 شيكلاً.

أسعار الحبش:

1ك = 9 شواكل.

صدر: 1ك = 15 شيكلاً.

فخد أنثى: 11 شيكلاً.

فخد ذكر: 10 شواكل.

جناح: 7 شواكل.

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