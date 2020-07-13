دولي

شاهد: صحفي سعودي يتمنى زيارة تل أبيب.. وإسرائيل ترد عليه

شاهد: صحفي سعودي يتمنى زيارة تل أبيب.. وإسرائيل ترد عليه
الكاتب السعودي سعود الفوزان
رام الله - دنيا الوطن
أعرب كاتب سعودي، عن أمنيته بأن يزور إسرائيل، في يوم من الأيام.

وغرّد سعود الفوزان، الكاتب في صحيفة (الشرق) السعودية، عبر حسابه بموقع (تويتر)، وقال: "أتمنى أن أزور تل أبيب، ولو وجهة لي دعوة سوف أقبلها دون تردد".

وفي أول رد إسرائيلي، على طلب الكاتب السعودي، قال شمعون أران، محرر الشؤون السياسية في هيئة البث الإسرائيلي للفوزان: "أهلاً وسهلاً بكم عزيزي.. ستُستقبل بترحاب".

يُذكر أن الكاتب الفوزان، دعا في وقت سابق، لرمي شعب الروهينغا في البحر، حيث قال: "رحيل البرماوية (لقب الروهينغا)، ليس فقط مطلب، بل رميهم بالبحر هو المطلب".

وأضاف الفوزان، في تغريدة، نشرها في شهر أيار/ مايو الماضي: "للأسف احترمناهم وقدرناهم، واليوم جعلوا مكة تعج بعصاباتهم، هؤلاء لا يستحقون الاحترام مع احترامي للأمهات والأطفال منهم، لأنهم بغنى عما يجري من جرائم البرماوية في مملكتنا الغالية".



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