الصحة تُعلن وفاة مواطنة بـ (كورونا) ليرتفع عدد وفيات فلسطين لـ 41

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن وفاة مواطنة (60 عاماً) من بيت أولا بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).



وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك) أن وفاة المواطنة، رفع حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة فيروس (كورونا) إلى 41 حالة.



أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الأحد، عن وفاة مواطنتين (65 و71 عاماً) من مدينة الخليل وبني نعيم، متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا).