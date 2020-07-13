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استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يتراجع و61% غير راضين عن أداء نتنياهو

استطلاع إسرائيلي: (ليكود) يتراجع و61% غير راضين عن أداء نتنياهو
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أجري لصالح الفضائية 13 الإسرائيلية، نشرت مساء أمس الأحد، غضب وإحباط الإسرائيليين من سياسية حكومة بنيامين نتنياهو، 75% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تدير الأزمة الاقتصادية بشكل غير جيد، فقط 16% قالوا: إن الحكومة تدير الأزمة بشكل جيد، 9% لا يعرفون.

وعن الرأي تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قالت القناة وفق ما ترجمته (مدار نيوز): نتنياهو يدفع ثمناً شخصياً وفق نتائج الاستطلاع، 61% غير راضون عن إدارته لأزمة فيروس (كورونا)، 19% راضون تماماً، و10% راضون، مع العلم أنه في أبريل الماضي، وفي ذروة موجة (كورونا) الأولى 30% كانوا غير راضون، مقبل 70% كانوا راضون أو راضون تماماً.

وعن أداء وزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، 50% من الجمهور الإسرائيلي غير راضون عن أدائه، 24%  راضون تماماً، 10% راضون، وعن أداء وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين، 53% غير راضون عن الأداء، 22% راضون تماماً، 10%راضون.

45% من المستطلعة آرائهم قالوا أن الحكومة الإسرائيلية عليها أن تعين رئيس قائمة يمنيا نفتالي بنتقائداً لإدارة أزمة فيروس (كورونا)، مقابل 26% عارضوا هذا الرأي، 29% قالوا أنهم لا يعلموا.

وعن قلق المستطلعة آرائهم تجاه وضعهم الاقتصادي، ووضع عائلاتهم في ظل الأزمة الاقتصادية، 83% من المستطلعة قالوا أنهم قلقون على وضعهم الاقتصادي، 45% قلقون قليلاً، 38% قلقون جداً، 14% غير قلقون،  معطيات تشير إلى فقدان الثقة والقلق وعدم الاستقرار.

فيما يتعلق بعدد المقاعد للأحزاب الإسرائيلية وفق نتائج الاستطلاع نفسه، لو أجريت الانتخابات الإسرائيلية اليوم لكان حزب الليكود حصل على 33 مقعداً، مقابل 36 مقعداً في الاستطلاع السابق في شهر مارس، كحول لفان مستقره بعد الانهيار في الاستطلاع السابق للقناة 13، مع 9 مقاعد.

حزب يش عتيد عزز قوته عن الاستطلاع السابق، وحصل وفق نتائج الاستطلاع الحالي على 19 مقعداً، والقائمة المشتركة على 16 مقعداً، في الانتخابات السابقة حصلت المشتركة على 15 مقعداً.

قائمة يمنيا برئاسة نفتالي بنت ستعزز قوتها أكثر من ضعف قوتها الحالية في الكنيست، حيث ستحصل على 13 مقعداً، مع العلم أن القائمة حصلت في الاستطلاع السابق على 6 مقاعد، حركة شاس ستحصل على 7 مقاعد، مقابل 9 مقاعد الآن في الكنيست.

قائمة يهدوت هتوراه ستحصل على 8 مقاعد، مقعد واحد أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة، وحركة ميرتس برئاسة هورفيتس ستحصل على 7 مقاعد، وإسرائيل بيتنا على 8 مقاعد، ولم تتجاوز نسبة الحسم كل من حزب العمل برئاسة عمير بيرتس، وجيشر برئاسة أورلي ليفي أبو قسيس، ودريخ إرتس برئاسة يوعز هندل وتسفي هاوزر.

وعلى مستوى المعسكرات على الساحة السياسية الإسرائيلية أظهرت نتائج الاستطلاع أن معسكر يسار الوسط بما فيه القائمة المشتركة سيحصل على 51 مقعداً، مقابل 61% لمعسكر اليمين.

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