الصحة العالمية: تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.



وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في العالم بواقع 230370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12552765 حالة.



ويمثل هذا المؤشر ارتفاعاً قياسياً، ويأتي تأكيداً لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 تموز/ يوليو 204967 حالة، وفي 10 تموز/ يوليو 228102، وفي 11 تموز/ يوليو 219983.



وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات، تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.



كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5285 شخصاً جراء فيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561617.



ويبقى معدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) في العالم عند مستوى أعلى من 5000 حالة منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم 9 تموز/ يوليو 5575 وفاة، وفي 10 تموز/ يوليو 5565، وفي 11 تموز/ يوليو 5286.